Ко Дню Независимости на Хортице откроют часть туристических объектов

Сейчас на "Казачьем круге" создают площадку для сцены, места для установки скульптур, продолжается обустройство пешеходных дорожек, инженерных сетей, объектов инфраструктуры, зоны отдыха и подключения модульного туалета.

"Казачий круг" станет пространством для реализации общественных проектов: проведения форумов, концертов, масштабных мероприятий с большим количеством участников", - говорится в сообщении ОГА.

На крыше Музея завершают снятие аварийного покрытия. Кроме этого, планируют отремонтировать фасад музея, расширить выставочную площадь, остеклить внутренний дворик. Также ремонтируют крышу админздания заповедника.

Что касается холма - там формируют тропы и готовятся к установлению армокаркасов и бетонированию. Проект предусматривает создание современных обзорных площадок, удобного подъема, а также реконструкцию флагштока с государственным флагом. Кроме того, локация будет доступной для всех групп населения.

"Дорожка на холм спроектирована под углом 5%, что соответствует нормам ДБН по доступности и позволит любому подняться на вершину и насладиться пейзажами. Также в соответствии с нормами, на каждые 0,8 м высоты предполагается ровное место, где можно сделать перерыв. То есть холм планируется сделать максимально удобным для всех", - уверяют в ОГА.

На реализацию проектов предусмотрено почти 100 млн грн: 77,3 миллиона из государственного бюджета и почти 20 млн из областного бюджета.

Ко Дню независимости откроют Казачий круг, смотровую площадку и холм с флагштоком.

Партнером национального проекта возрождения Хортицы стала строительная компания Метинвест. Министерство культуры и информационной политики Украины, Запорожская облгосадминистрация и "Запорожсталь" Метинвеста уже подписали Меморандум о консолидации усилий в возрождении Хортицы.