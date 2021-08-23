Ко Дню независимости 30 семьям защитников Украины вручили ключи от новых квартир

В частности, на IV Международном волонтерском и ветеранском форуме "Там где мы - там Украина" сертификаты получили шесть семей ветеранов войны с Киевской области.

"На протяжении веков нам за независимость приходилось бороться. И даже прямо сейчас... Когда семь лет назад нашу страну атаковал враг, - защищать покой Украины, суверенитет, права и демократические свободы - стали герои-защитники. Для меня большая честь стоять здесь рядом с вами. И новые квартиры, которые вы только что получили, это - самое малое, что может сделать для вас государство. Для вас, и для родственников погибших героев. Мы в неоплатном долгу перед вами и вашими родными", - отметил во время вручения сертификатов семьям защитников Украины министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

IV Международный ветеранский и волонтерский форум, организаторами которого являются Министерство по делам ветеранов Украины и благотворительный фонд "Вернись живым", в этом году состоялся в рамках Всеукраинского форума "Украина 30. Защитники".

Инициатива предоставления квартир защитникам ко Дню независимости принадлежит президенту Украины.