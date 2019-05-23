Ко Дню Европы в Национальной опере Украины состоялся ежегодный концерт Gala Europa

В продолжение ежегодной традиции, при поддержке ПРАВЭКС БАНКа, 18 мая состоялся международный концерт ко Дню Европы в Украине

Gala Europa - это культурный проект мирового масштаба, проведение которого в Украине уже стало традиционным. Проект объединяет на одной сцене самых ярких певцов и музыкантов, среди которых представлены исполнители Италии, Румынии, Украины и других стран мира. Гостей ожидало два с половиной часа музыкального чуда, в течение которых Национальную оперу Украины наполнили лирическое сопрано, глубокий тенор и бархатные баритоны выдающихся артистов Европы.

Международный концерт ко Дню Европы в Украине был организован совместно с Министерством культуры Украины, Посольством Италии, Итальянским институтом культуры и посольством Румынии в Украине, Национальной оперой Украины, Бухарестской национальной оперой и Румынской национальной оперой (г. Тимишоара).

Официальным спонсором мероприятия выступил ПРАВЭКС БАНК, банк международной финансовой группы Intesa Sanpaolo. Одним из приоритетных направлений социальной ответственности банка является поддержка культурных проектов. Также банк организовал для своих гостей отдельные мероприятия с уникальной экспозицией костюмов от Национальной оперы Украины. Присутствующие смогли насладиться истинными шедеврами костюмерного мастерства, над созданием которых трудилось более 300 человек. Проработанные до мельчайших деталей, они не раз создавали волшебную атмосферу на сцене оперы и погружали зрителя в мир искусства.

“Для ПРАВЭКС БАНКА, как и для группы Intesa Sanpaolo, частью которой мы являемся с 2008 года, очень важно делать свой вклад в развитие культуры. Для нас уже стало традиционным спонсорство проектов в области культуры и искусства, и, конечно, как часть международной банковской группы с главным офисом в Италии, мы стремимся уделять особенное внимание проектам, которые направлены на знакомство общества с итальянской культурой, щедро обогатившей мировую”, - прокомментировал председатель правления ПРАВЭКС БАНКА Тарас Кириченко.

Мероприятие привлекло внимание публичных персон. Выставку посетили телеведущие (Матвеева Надя, Татьяна Литвинова, ведущие на ТК СТБ), актеры (Васильева Анна), дизайнеры (Савостина Юлия, основательница проекта Made in Ukraine), предприниматели (Сергей Бадритдинов, СЕО Intertop Ukraine), топовые культурные блоггеры и другие.

Показать свое мастерство на Gala Europa съехались самые известные музыканты мира. В течение двух действий гости услышали талантливых итальянских скрипачей (Франческо Дега), саксофонистов (Гаетанно Ди Бакка) и солистов, среди которых Марк Мишанья (альт), Ксения Бахритдинова (сопрано), София Соловей (сопрано), Сергей Ковнир (бас), и другие. Сопровождал исполнителей Симфонический оркестр и хор, дирижировал Николай Дядюра.