Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев уходит в отставку. Об это он заявил на пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

Князев отметил, что был назначен главой Национальной полиции 8 февраля 2018 года, и за это время в СМИ неоднократно "появлялись грязные истории".

"Глава Нацполиции - это не политическая должность. Я очень люблю свою работу, я принял решение подать в отставку. Я только что передал министру внутренних дел заявление об увольнении меня с должности", - заявил Князев.

Напомним, ранее стало известно о задержании на границе с Польшей экс-жены Князева с крупной незадекларированной суммой. В частности, были задержаны Виктория Князева, граждане Украины Вадим Каган и Андрей Посметюк, а также гражданин Хорватии Боян Малик. В автомобиле они перевозили 650 тысяч евро.

Как объяснил Князев, его бывшая жена уже несколько лет является сотрудником крупной строительной компании "Атлант", а эти деньги были получены в результате сделки по продаже торгового помещения в центре Киева.