КНУ Шевченко планирует возобновить обучение студентов со следующей недели

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко планирует возобновить образовательный процесс. Он может начаться со следующей недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя главы КГГА Константина Усова в Telegram .

При этом КНУ планирует начать принимать студентов из других учебных заведений которые остались в зонах проведения боевых действий.

В то же время ректор университета Владимир Бугров призвал способствовать асинхронному формату обучения для тех, у кого сейчас нет устойчивой связи.