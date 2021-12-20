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Не книги. Что украинцы покупают за "ковидную" тысячу

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Киев, Понедельник 20 декабря 2021 13:41
Не книги. Что украинцы покупают за "ковидную" тысячу Фото: министр культуры Украины Александр Ткаченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Появились первые статистические данные по использованию тысячи за вакцинацию. Пока украинцы больше всего покупают билеты в кинотеатры.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал министра культуры Александра Ткаченко.

Первые три места по использованию денег - именно у культуры и креативных индустрий:

  1. кинотеатры,
  2. книжные лавки (небольшой отрыв)
  3. театральные продюсерские агентства.

По его словам, на 6-м месте музыкальные группы, на 10-м - производство и дистрибуция видеофильмов, на 11-м - туристические аттракционы и шоу.

"Те результаты, что есть сегодня - впечатляют. Надеюсь, помощь государства культуре и креативным индустриям через уплату услуг вакцинированными гражданами позволит пережить тяжелые времена пандемии", - отметил Ткаченко.

Он напомнил, что деньги можно потратить и на музеи.

Отметим, эти деньги можно потратить на:

  • железнодорожные и авиабилеты в пределах Украины;
  • билеты в кинотеатр, театр, музей или выставочный центр;
  • билеты на концерты;
  • абонемент в спортзал;
  • товары в книжных магазинах.

Напомним, вакцинированные за рубежом украинцы также получат "ковидную" тысячу.

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