Не книги. Что украинцы покупают за "ковидную" тысячу

Появились первые статистические данные по использованию тысячи за вакцинацию. Пока украинцы больше всего покупают билеты в кинотеатры.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Telegram -канал министра культуры Александра Ткаченко.

Первые три места по использованию денег - именно у культуры и креативных индустрий:

кинотеатры, книжные лавки (небольшой отрыв) театральные продюсерские агентства.

По его словам, на 6-м месте музыкальные группы, на 10-м - производство и дистрибуция видеофильмов, на 11-м - туристические аттракционы и шоу.

"Те результаты, что есть сегодня - впечатляют. Надеюсь, помощь государства культуре и креативным индустриям через уплату услуг вакцинированными гражданами позволит пережить тяжелые времена пандемии", - отметил Ткаченко.

Он напомнил, что деньги можно потратить и на музеи.

Отметим, эти деньги можно потратить на: