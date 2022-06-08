"Книга палачей": Зеленский анонсировал запуск проекта с данными о зверствах армии России

По его словам, информационную систему запустят уже на следующей неделе.

"Книга палачей" является одной из основ не только ответственности непосредственных исполнителей военных преступлений - солдат оккупационной армии, но и их командиров. Тех, кто отдавал приказы. Тех, кто сделал возможным все, что они сделали в Украине. В Буче, Мариуполе, во всех наших городах, во всех общинах, до которых дотянулись", - сказал Зеленский.

Напомним, генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявляла, что 48 российских солдат в ближайшее время будут судить по подозрению в военных преступлениях. При этом расследуется около 13 000 подобных дел.

Ранее Европарламент поддержал создание трибунала, который будет судить Россию за военные преступления.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.