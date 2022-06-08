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"Книга палачей": Зеленский анонсировал запуск проекта с данными о зверствах армии России

Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Украина запускает информационную систему с данными о военных преступлениях российской армии в Украине. Проект получил название "Книга палачей".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

По его словам, информационную систему запустят уже на следующей неделе.

"Книга палачей" является одной из основ не только ответственности непосредственных исполнителей военных преступлений - солдат оккупационной армии, но и их командиров. Тех, кто отдавал приказы. Тех, кто сделал возможным все, что они сделали в Украине. В Буче, Мариуполе, во всех наших городах, во всех общинах, до которых дотянулись", - сказал Зеленский.

Напомним, генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявляла, что 48 российских солдат в ближайшее время будут судить по подозрению в военных преступлениях. При этом расследуется около 13 000 подобных дел.

Ранее Европарламент поддержал создание трибунала, который будет судить Россию за военные преступления.

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Владимир Зеленский