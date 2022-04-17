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КНДР заявила о возобновлении ядерных испытаний

Фото: КНДР заявила о возобновлении ядерных испытаний (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Северная Корея заявила о проведении успешных испытаний, которые "значительно улучшат тактические ядерные возможности".Такую ​​информацию обнародовало официальное информационное агентство KCNA.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Военные Южной Кореи подтвердили, что речь идет о запуске двух ракет, вероятно, малой дальности, запущенных с севера в море в субботу вечером.

"Тактическое управляемое оружие нового типа имеет большое значение для резкого улучшения огневой мощи передовых артиллерийских подразделений большой дальности и повышения эффективности действия тактических ядерных боеприпасов", - сообщают в КНДР.

Важно, что КНДР еще в 2017 году официально прекратила ядерные испытания. А в следующем году там даже взорвали туннельный ядерный полигон в качестве доказательств сближения с Южной Кореей и США.

В BBC отмечают – новые испытания могут являться доказательством того, что КНДР в ближайшее время планирует опробовать тактическое ядерное оружие. Там напомнили, что спутниковые снимки фиксируют проведение работ по восстановлению тоннелей.

Новые испытания можно рассматривать как ответ на совместные военные учения США и Южной Кореи, которые начнутся 18 апреля и продлятся девять дней.

Напомним, Северная Корея произвела пуски двух ракет в сторону Японского моря. По данным источников, снаряды пролетели 110 км, достигнув высоты 25 км и скорости 4 Маха. О поражении каких-либо целей не сообщается. Вероятно, пуски проводились в опытных целях

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КНДР