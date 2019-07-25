КНДР запустила две ракеты в Японском море

Северная Корея (КНДР) произвела пуск двух неизвестных ракет в Японском море. Об этом заявили в Объединенном комитете начальников штабов Минобороны Южной Кореи, передает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Южнокорейские военные сообщили, что по их данным, пуски были произведены в 5:34 и 5:57 по местному времени (23:34 и 23:57 24 июля по Киеву) из окрестностей города Вонсон.

Также сообщается, что расстояние полета составило около 430 км, что, по словам военных, свидетельствует о схожести данных снарядов с ракетой малой дальности, которую Пхеньян запускал в мае.

"Наши военные находятся в состоянии боеготовности в случае новых пусков и следят за ситуацией", - заявили в Минобороны Южной Кореи.

Военные не рассказали, есть ли у них информация, где упали ракеты.

В то же время в Соединенных Штатах заявили, что они получили информацию о пуске ракеты КНДР, но не готовы комментировать ее.

"Нам известны сообщения о снаряде ближнего радиуса действия, выпущенном из Северной Кореи. У нас больше нет комментариев", - сказал высокопоставленный правительственный чиновник США.

Напомним, президент США Дональд Трамп на год продлил санкции в отношении Северной Кореи в связи с тем, что действия и политика правительства КНДР, а также возможное распространения ядерного оружия на Корейском полуострове представляют необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов.