КНДР и Южная Корея возобновляют связь
Фото: президент Северной Кореи Ким Чен Ын (Getty Images)
КНДР и Южная Корея возобновляют связь. Это заявил президент Северной Кореи Ким Чен Ын.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24.
Северокорейский лидер Ким Чен Ын "выразил намерение возобновить оборванные коммуникационные линии Север - Юг", охарактеризовав этот шаг как попытку установить "прочный мир" на Корейском полуострове.
27 июля обе стороны возобновили связь, однако уже через две недели Северная Корея вновь разорвала отношения, выступив против американо-южнокорейских военных учений.
С тех пор Пхеньян осуществил серию ракетных испытаний, таким образом усилив напряженность между странами.
Ранее мы писали, что КНДР и Южная Корея восстановили разорванные линии связи.