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КНДР и Южная Корея возобновляют связь

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Корея, Понедельник 04 октября 2021 03:24
КНДР и Южная Корея возобновляют связь Фото: президент Северной Кореи Ким Чен Ын (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

КНДР и Южная Корея возобновляют связь. Это заявил президент Северной Кореи Ким Чен Ын.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын "выразил намерение возобновить оборванные коммуникационные линии Север - Юг", охарактеризовав этот шаг как попытку установить "прочный мир" на Корейском полуострове.

27 июля обе стороны возобновили связь, однако уже через две недели Северная Корея вновь разорвала отношения, выступив против американо-южнокорейских военных учений.

С тех пор Пхеньян осуществил серию ракетных испытаний, таким образом усилив напряженность между странами.

Ранее мы писали, что КНДР и Южная Корея восстановили разорванные линии связи.

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