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КНДР та Південна Корея відновили розірвані лінії зв'язку

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Сеул, Вівторок 27 липня 2021 09:05
КНДР та Південна Корея відновили розірвані лінії зв'язку Фото: лідер КНДР Кім Чен Ин (kremlin.ru)
Автор: Анастасія Рокитна

Північна та Південна Кореї відновили роботу прямого телефонного сполучення. Всі міжкорейські канали зв'язку відновили роботу зранку.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Лідери КНДР та Південної Кореї з квітня обмінювалися численними листами та погодилися відновити телефонну лінію, перерізану Північною Корею в червні 2020-го року на тлі провалу мирного саміту за посередництва Дональда Трампа.

Державне інформаційне агентство КНДР KCNA підтвердило цю інформацію.

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Кім Чен Ин КНДР Южная Корея
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