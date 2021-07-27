КНДР та Південна Корея відновили розірвані лінії зв'язку
Фото: лідер КНДР Кім Чен Ин (kremlin.ru)
Північна та Південна Кореї відновили роботу прямого телефонного сполучення. Всі міжкорейські канали зв'язку відновили роботу зранку.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.
Лідери КНДР та Південної Кореї з квітня обмінювалися численними листами та погодилися відновити телефонну лінію, перерізану Північною Корею в червні 2020-го року на тлі провалу мирного саміту за посередництва Дональда Трампа.
Державне інформаційне агентство КНДР KCNA підтвердило цю інформацію.