КНДР скопіювала моделі шпигунських і бойових безпілотників США

Північна Корея представила два нові безпілотники, які дуже схожі на відомі американські моделі. Тим самим КНДР дала зрозуміти, що Пхеньян перебуває на шляху до створення бойових і розвідувальних безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NK News.

Коли Пхеньян розпочав розроблення нових безпілотників, невідомо, проте їхня поява сталася приблизно за два з половиною роки після партійного з'їзду, що відбувся в січні 2021 року, на якому лідер КНДР Кім Чен Ин наказав військовим створити "безпілотні ударні засоби" і "розвідувальні безпілотники" з дальністю польоту 500 км.

Обидва літальних апарати було представлено на "Виставці озброєнь і обладнання 2023", що відбулася в Пхеньяні. На кожній зі сторін моделей безпілотників надруковані слова "ВПС КНДР" і серійні номери.

Одну з моделей, розмах крил якої сягає 20 м, було представлено на виставці як оснащену двома ракетами різних типів, закріпленими під крилами, і загалом схожу на американський бойовий БПЛА MQ-9 Reaper.

Північнокорейська копія MQ-9 має по три станції озброєння на крило, тобто всього їх шість, і вони заряджені ракетами, аналогічними американським ракетам Hellfire. Водночас американська версія MQ-9 має по дві станції озброєння на крило, або чотири загалом.

Інша модель безпілотника дуже схожа на літак ВПС США RQ-4A Global Hawk.

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