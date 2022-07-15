UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

КНДР о разрыве дипотношений с Украиной: Киев не имеет права говорить о суверенитете

Фото: Северная Корея прокомментрировала разрыв отношений с Украиной (flickr.com)
Автор: Валерия Полищук

Министерство иностранных дел Северной Кореи заявило, что Украина не имеет права поднимать вопросы суверенитета после присоединения к "несправедливым, незаконным" действиям США, которые нарушили суверенитет Пхеньяна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

МИД Северной Кореи заявил, что Украина уже содействовала действиям под руководством США, включая санкции против оружейных программ КНДР.

Северная Корея заявила, что ее ядерные и ракетные программы являются самообороной сдерживания, и обвинила Соединенные Штаты в проведении "враждебной политики" путем введения международных санкций и проведения военных учений с Южной Кореей.

"Украина не имеет права поднимать вопрос или оспаривать наше законное осуществление суверенитета после совершения поступка, который сильно нарушает честность и справедливость между государствами, активно присоединившись к несправедливой и незаконной враждебной политике США в прошлом", - говорится в заявлении ведомства.

В КНДР подчеркнули, что будут продолжать укреплять и развивать дружбу и сотрудничество со всеми странами, которые уважают суверенитет страны.

Напомним, 13 июля стало известно, что Пхеньян признал "ЛДНР". После чего власти Украины приняли решение разорвать дипломатические отношения с КНДР.

Читайте РБК-Украина в Google News
КНДРУкраинаДипломатические отношения