КНДР о разрыве дипотношений с Украиной: Киев не имеет права говорить о суверенитете

Министерство иностранных дел Северной Кореи заявило, что Украина не имеет права поднимать вопросы суверенитета после присоединения к "несправедливым, незаконным" действиям США, которые нарушили суверенитет Пхеньяна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

МИД Северной Кореи заявил, что Украина уже содействовала действиям под руководством США, включая санкции против оружейных программ КНДР.

Северная Корея заявила, что ее ядерные и ракетные программы являются самообороной сдерживания, и обвинила Соединенные Штаты в проведении "враждебной политики" путем введения международных санкций и проведения военных учений с Южной Кореей.

"Украина не имеет права поднимать вопрос или оспаривать наше законное осуществление суверенитета после совершения поступка, который сильно нарушает честность и справедливость между государствами, активно присоединившись к несправедливой и незаконной враждебной политике США в прошлом", - говорится в заявлении ведомства.

В КНДР подчеркнули, что будут продолжать укреплять и развивать дружбу и сотрудничество со всеми странами, которые уважают суверенитет страны.