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КНДР о разрыве дипотношений с Украиной: Киев не имеет права говорить о суверенитете

Новина українською →
Пятница 15 июля 2022 10:28
КНДР о разрыве дипотношений с Украиной: Киев не имеет права говорить о суверенитете Фото: Северная Корея прокомментрировала разрыв отношений с Украиной (flickr.com)
Автор: Валерия Полищук

Министерство иностранных дел Северной Кореи заявило, что Украина не имеет права поднимать вопросы суверенитета после присоединения к "несправедливым, незаконным" действиям США, которые нарушили суверенитет Пхеньяна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

МИД Северной Кореи заявил, что Украина уже содействовала действиям под руководством США, включая санкции против оружейных программ КНДР.

Северная Корея заявила, что ее ядерные и ракетные программы являются самообороной сдерживания, и обвинила Соединенные Штаты в проведении "враждебной политики" путем введения международных санкций и проведения военных учений с Южной Кореей.

"Украина не имеет права поднимать вопрос или оспаривать наше законное осуществление суверенитета после совершения поступка, который сильно нарушает честность и справедливость между государствами, активно присоединившись к несправедливой и незаконной враждебной политике США в прошлом", - говорится в заявлении ведомства.

В КНДР подчеркнули, что будут продолжать укреплять и развивать дружбу и сотрудничество со всеми странами, которые уважают суверенитет страны.

Напомним, 13 июля стало известно, что Пхеньян признал "ЛДНР". После чего власти Украины приняли решение разорвать дипломатические отношения с КНДР.

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