КНДР про розрив дипвідносин з Україною: Київ не має права говорити про суверенітет

Міністерство закордонних справ Північної Кореї заявило, що Україна не має права піднімати питання суверенітету після приєднання до "несправедливих, незаконних" дій США, які порушили суверенітет Пхеньяна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

МЗС Північної Кореї заявив, що Україна вже сприяла діям під керівництвом США, включаючи санкції проти збройових програм КНДР.

Північна Корея заявила, що її ядерні і ракетні програми є самообороною стримування, і звинуватила Сполучені Штати в проведенні "ворожої політики" шляхом введення міжнародних санкцій і проведення військових навчань з Південною Кореєю.

"Україна не має права піднімати питання або оскаржувати наше законне здійснення суверенітету після здійснення вчинку, який сильно порушує чесність і справедливість між державами, активно приєднавшись до несправедливої і незаконної ворожої політики США в минулому", - йдеться в заяві відомства.

У КНДР підкреслили, що будуть продовжувати зміцнювати і розвивати дружбу і співпрацю з усіма країнами, які поважають суверенітет країни.