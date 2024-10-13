UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

КНДР перевела в боєготовність артилерію на кордоні з Південною Кореєю

Фото: Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин (kremlin.ru)
Автор: Едуард Ткач

У неділю Північна Корея наказала артилерійським підрозділам поблизу кордону з Південною Кореєю бути готовими до ведення вогню. Таким чином, країна реагує на можливе проникнення до Пхеньяну південнокорейських безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

За даними агентства, днем раніше Генштаб Народної армії (КНДР) віддав попередній оперативний наказ артилерійським підрозділам поблизу кордону та частинам, що виконують важливі вогневі завдання, бути у повній бойовій готовності.

"Вісім артилерійських бригад, повністю озброєних відповідно до розстановки сил і засобів у воєнний час, мають бути переведені в стан бойової готовності до 20:00 13-го числа, а також мають бути завершені різні проекти щодо забезпечення оперативної безпеки", - йшлося у наказі.

Також генштаб наказав підрозділам кожного рівня підготувати ретельні контрзаходи, припускаючи ситуацію, коли південнокорейський безпілотник знову перетне кордон і завдасть удару по об'єкту.

Раніше Північна Корея заявляла, що цього місяця Південна Корея тричі запускала безпілотників у бік Пхеньяну. Зокрема, у п'ятницю в МЗС КНДР повідомили, що південнокорейські безпілотники, які перевозили листівки, були помічені вночі над Пхеньяном 3 жовтня, а також у середу і четвер цього тижня. Крім того, у міністерстві пригрозили застосувати силу, якщо подібні польоти повторяться.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КНДРПівденна КореяПівнічна Корея