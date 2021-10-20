КНДР осуществила запуск ракеты с подлодки. Совбез ООН собирается на заседание

Военные КНДР провели тестовый пуск баллистической ракеты с подводной лодки. Совбез ООН собирается на заседание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) передало, что пуск был произведен во вторник, 19 октября, Академией обороны Северной Кореи.

По данным агентства, лидер страны Ким Чен Ын не принимал участия в испытаниях ракеты.

Ранее южнокорейский Комитет начальников штабов сообщил, что КНДР во вторник утром провела запуск баллистической ракеты из прибрежного района на северо-востоке страны, что стало восьмым с начала года испытанием подобного рода.

По оценке Сеула, это могла быть баллистическая ракета подводных лодок, как в 2015 и 2019 годах.