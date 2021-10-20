КНДР осуществила запуск ракеты с подлодки. Совбез ООН собирается на заседание
Военные КНДР провели тестовый пуск баллистической ракеты с подводной лодки. Совбез ООН собирается на заседание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) передало, что пуск был произведен во вторник, 19 октября, Академией обороны Северной Кореи.
По данным агентства, лидер страны Ким Чен Ын не принимал участия в испытаниях ракеты.
Ранее южнокорейский Комитет начальников штабов сообщил, что КНДР во вторник утром провела запуск баллистической ракеты из прибрежного района на северо-востоке страны, что стало восьмым с начала года испытанием подобного рода.
По оценке Сеула, это могла быть баллистическая ракета подводных лодок, как в 2015 и 2019 годах.
Власти Японии, как сообщил журналистам премьер-министр Фумио Кисида, полагают, что Пхеньян запустил две ракеты.