Северная Корея провела испытания неопознанного снаряда

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Yonhap .

Также Береговая охрана Японии предупредила находящиеся в море рыболовные суда о риске падения обломков.

В Объединенным комитете начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи отметили, что был произведен запуск одного неизвестного снаряда. Позже военные подтвердили, что недалеко от города Синпхо в провинции Хамген-Намдо, расположенного на побережье Японского моря, была запущена баллистическая ракета.

Минобороны Японии собирает данные о проведенном запуске. В ближайшее время министерство проведет заседание при участии премьер-министра страны Фумио Кисиды.