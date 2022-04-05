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В КНДР назвали единое условие для применения ядерного оружия

Ким Ё Чжон (Фото: newsweek.com)
Автор: Константин Широкун

КНДР не намерена первой наносить удар по Южной Корее. Но если Сеул выберет сценарий "военной конфронтации", тогда Северная Корея вынуждена будет задействовать ядерные силы. Такое заявление сделала замдиректора департамента ЦК Трудовой партии Кореи, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына - Ким Ё Чжон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ИА Yonhap.

"Мы не выпустим ни одной пули или снаряда в сторону Южной Кореи", - заявила Ким Е Чжон. Партийный чиновник также отметила, что если ни одна страна не будет провоцировать Северную Корею, то она никогда не нанесем удар первой.

"Другими словами, это означает, что если южнокорейская армия не предпримет каких-либо военных действий против нашего государства, оно не будет рассматриваться как цель нашего нападения", - заявила Ким Е Чжон.

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КНДР