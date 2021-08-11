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КНДР накрыло наводнение. Власти ввели экстренные меры для ликвидации последствий

Автор: Анастасия Рокитна

Власти Северной Кореи сформировали рабочую группу для срочной ликвидации последствий наводнений в восточной части страны. В нее войдут члены Кабинета министров, сотрудники министерств и других государственных ведомств.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на газету "Нодон синмун".

В пострадавшие районы отправлен медперсонал для оказания помощи. Принимаются меры для профилактики эпидемий.

В обязанности группы входит оперативное принятие мер по стабилизации ситуации в пострадавших от стихии регионах, обеспечение местного населения продуктами питания, питьевой водой и необходимыми лекарствами.

На восточном побережье КНДР идут сильные дожди, которые привели к наводнениям. В результате более тысячи домов были повреждены. Власти эвакуировали из районов бедствия около 5 тысяч жителей.

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КНДР