КНДР випробувала другу за два дні зенітну ракету. У США висловили стурбованість у зв'язку з даними подіями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap News Agency .

"Академія оборонних наук КНДР 30 вересня провела випробування нової зенітної ракети, розробленої нею, з метою підтвердити практичність роботи пускової установки, радара і комплексної машини бойового управління, а також комплексні бойові характеристики цієї ракети", - йдеться в повідомленні.

Це другий за два дні запуск ракети Пхеньяном.

У зв'язку з цим держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати стурбовані ракетними пусками Північної Кореї і вважають, що ці дії сприяють нестабільності і підривають безпеку.