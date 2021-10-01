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КНДР випробувала другу за два дні зенітну ракету

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КНДР, П'ятниця 01 жовтня 2021 02:46
КНДР випробувала другу за два дні зенітну ракету Фото: КНДР випробувала другу за два дні зенітну ракету (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

КНДР випробувала другу за два дні зенітну ракету. У США висловили стурбованість у зв'язку з даними подіями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap News Agency.

"Академія оборонних наук КНДР 30 вересня провела випробування нової зенітної ракети, розробленої нею, з метою підтвердити практичність роботи пускової установки, радара і комплексної машини бойового управління, а також комплексні бойові характеристики цієї ракети", - йдеться в повідомленні.

Це другий за два дні запуск ракети Пхеньяном.

У зв'язку з цим держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати стурбовані ракетними пусками Північної Кореї і вважають, що ці дії сприяють нестабільності і підривають безпеку.

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