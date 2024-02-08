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У КМВА відреагували на чутки про удар по Києву гіперзвуковою ракетою "Циркон"

Фото: гіперзвукова ракета ЗМ22 "Циркон" (росЗМІ)
Автор: Тетяна Степанова

Лише після висновків експертів буде відомо, чи справді росіяни під час масованої атаки на Київ 7 лютого могли використати протикорабельну гіперзвукову ракету ЗМ22 "Циркон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Київської міської військової адміністрації Михайла Шаманова в ефірі телемарафону.

"Коли на радарі ППО відслідковується повітряна ціль, на ній же ж насправді не написано, яка саме це ракета. Тому закликаю довіряти лише офіційним джерелам. Вивчити уламки можна лише після падіння цієї ракети. Місце падіння уламків завжди обстежується, там працюють вибухотехніки, експерти. Потім уламки вивчають експерти й Повітряних сил, і Київського науково-дослідного інституту досудових експертиз", - сказав Шаманов.

Він також зазначив, що робити попередні висновки "непрофесійно та неетично".

"Коли ми в якихось Telegram-каналах бачимо якесь фото незрозумілого джерела з написом 3М22… вибачте, нібито як цвяхом вишкрябано на уламку. Робити висновки як мінімум непрофесійно і неетично, тому дочекаймося висновків експертів і вже тоді ми зможемо власне сказати, що це за ракета", - додав речник.

Що передувало 

Вчора у ЗМІ з'явилася інформація, що Росія під час ракетної атаки по Києву вранці 7 лютого могла використати протикорабельну гіперзвукову ракету ЗМ22 "Циркон".

На використання вищевказаної ракети вказують опубліковані у соціальних мережах знімки уламків. Зокрема, на одному з фото на уламку видно маркування "3М22".

Цей надпис відповідає маркуванню саме цієї ракети, яку разом з російською Х-47 "Кинджал" називають ще так званими "вундерваффе" Путіна.

Про те, що відомо про ракету "Циркон" та чи дійсно росіяни могли нею атакувати Київ, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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