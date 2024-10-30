У КМВА розповіли про наслідки нічної атаки на столицю

Силами та засобами протиповітряної оборони ворожі безпілотники були вчасно виявлені та знешкоджені, повідомили в адміністрації.

Попередньо, внаслідок атаки зафіксовано падіння уламків а Соломʼянському районі. Тут, в багатоповерховому житловому будинку виникла пожежа у кількох помешканнях. З будинку було евакуйовано 18 людей. Постраждали 9 осіб, серед яких одна дитина.

За іншою адресою в цьому районі в адміністративній будівлі виникло займання, згодом відбулася розгерметизація ГРП (вже усунено). Пожежу ліквідовано. Без постраждалих, повідомили у КМВА.