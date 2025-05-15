КМДА звернулась до правоохоронців через таємне стеження за київською владою, - Кличко

Київська влада звернулась до правоохоронних органів та військового командування для з’ясування обставин та правових підстав прихованої зйомки, яка велася за столичними посадовцями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера столиці Віталія Кличка на початку засідання Київради.

Він також спростував інформацію про нібито святкування посадовцями КМДА у день жалоби.

Мер Києва підкреслив, що під час зйомки були задіяні дрони, на використання яких в умовах воєнного стану потрібен спецдозвіл. Відео- та фотозйомка велись з військового катеру. За його словами, проводились й інші заходи стеження, на які, за законом, мають бути відповідні ухвали судів.

"Що ж відбувається? За представниками міської влади таємно і незаконно стежать?! Використовуючи при цьому військовий транспорт, оснащення. Ми живемо в поліцейській державі? Міська влада звернулась до ГУ СБУ у місті Києві та Київській області, до Командувача Угруповання Сил та засобів оборони міста Києва, у військову комендатуру столиці, до військового коменданта Київської області, коменданта північної комендатури річки Дніпро – для з’ясування всіх обставин щодо правових підстав та організації й допомоги в зйомках цього "блокбастеру", – наголосив Кличко.

Він назвав інформацію, поширену анонімними телеграм-каналами та деякими ЗМІ, маніпулятивною та спотвореною з метою дискредитації столичної влади.

"Ця інформація навмисно спотворена. І є черговою з численних спроб дискредитувати міську владу. Жодного святкування або будь-якого урочистого заходу в цей день не було! Була заздалегідь запланована виїзна робоча нарада на території об’єкту критичної інфраструктури. Після її завершення відбулася вечеря. На відео, яке знімали близько 19:00 (дивним чином потрапивши на територію об’єкта критичної інфраструктури), немає жодних ознак святкування (ні музики, ні веселощів). Разом з тим привертає увагу той факт, що зйомка була б неможливою без участі й допомоги силових структур", – заявив Кличко.

Він також зазначив, що сьогодні відбуваються все більш шалені спроби заблокувати роботу Київради, щоб вона не збиралася і була недієздатною.

"Обшуки, допити, залякування депутатів, їх публічна дискредитація, маніпуляції й брехня. Робиться все, щоб знищити місцеве самоврядування в місті. Вибачте, "поховати" вибір киян, їх право на самоврядування в своєму місті, і підкорити столицю центральній владі – в порушення всіх законів і Конституції", – резюмував Віталій Кличко.