КГГА обратилась к правоохранителям из-за тайной слежки за киевской властью, - Кличко

Киевская власть обратилась в правоохранительные органы и военное командование для выяснения обстоятельств и правовых оснований скрытой съемки, которая велась за столичными чиновниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра столицы Виталия Кличко в начале заседания Киевсовета.

Он также опроверг информацию о якобы праздновании чиновниками КГГА в день траура.

Мэр Киева подчеркнул, что во время съемки были задействованы дроны, на использование которых в условиях военного положения требуется спецразрешение. Видео- и фотосъемка велись с военного катера. По его словам, проводились и другие мероприятия слежки, на которые, по закону, должны быть соответствующие постановления судов.

"Что же происходит? За представителями городской власти тайно и незаконно следят?! Используя при этом военный транспорт, оснащение. Мы живем в полицейском государстве? Городская власть обратилась в ГУ СБУ в городе Киеве и Киевской области, к Командующему Группировки Сил и средств обороны города Киева, в военную комендатуру столицы, к военному коменданту Киевской области, коменданту северной комендатуры реки Днепр - для выяснения всех обстоятельств относительно правовых оснований и организации и помощи в съемках этого "блокбастера", - подчеркнул Кличко.

Он назвал информацию, распространенную анонимными телеграмм-каналами и некоторыми СМИ, манипулятивной и искаженной с целью дискредитации столичной власти.

"Эта информация намеренно искажена. И является очередной из многочисленных попыток дискредитировать городскую власть. Никакого празднования или какого-либо торжественного мероприятия в этот день не было! Было заранее запланировано выездное рабочее совещание на территории объекта критической инфраструктуры. После его завершения состоялся ужин. На видео, которое снимали около 19:00 (странным образом попав на территорию объекта критической инфраструктуры), нет никаких признаков празднования (ни музыки, ни веселья). Вместе с тем привлекает внимание тот факт, что съемка была бы невозможной без участия и помощи силовых структур", - заявил Кличко.

Он также отметил, что сегодня происходят все более безумные попытки заблокировать работу Киевсовета, чтобы он не собирался и был недееспособным.

"Обыски, допросы, запугивание депутатов, их публичная дискредитация, манипуляции и ложь. Делается все, чтобы уничтожить местное самоуправление в городе. Извините, "похоронить" выбор киевлян, их право на самоуправление в своем городе, и подчинить столицу центральной власти - в нарушение всех законов и Конституции", - резюмировал Виталий Кличко.