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У КМДА зробили важливу заяву щодо підвищення цін на проїзд у Києві

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Київ, Четвер 17 серпня 2023 16:10
У КМДА зробили важливу заяву щодо підвищення цін на проїзд у Києві Фото: у КМДА зробили важливу заяву щодо підвищення цін на проїзд у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

До завершення воєнного стану підвищення цін на проїзд у громадському транспорті Києва не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

"Питання перегляду цін на проїзд у громадському транспорті Києва можливе лише після нашої перемоги та початку відновлення і розвитку всіх сфер життєдіяльності міста, зокрема і громадського транспорту. Не підіймати ціну на проїзд - чітка позиція мера міста і моя також", - наголосив директор Департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор.

У КМДА пояснили, що у коментарі медіа Кандибор говорив про необхідність підняття вартості проїзду виключно за умов швидкого повоєнного розвитку міста.

Очільник Департаменту також звернувся до представників медіа з проханням "зважено підходити до трактування чутливих для суспільства тем"

Що передувало

Раніше повідомлялося, що київська влада хоче підвищити проїзд у громадському транспорті столиці. Вартість проїзду збільшиться від 8 до 30 гривень.

Про це рішення повідомив директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор.

За його словами, у Києві хочуть замінити маршрутки на тролейбуси з автономним ходом, але це можна зробити лише за умови збільшення вартості проїзду для громадян.

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КМДА Київ оплата проїзду
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