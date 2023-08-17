У КМДА зробили важливу заяву щодо підвищення цін на проїзд у Києві
До завершення воєнного стану підвищення цін на проїзд у громадському транспорті Києва не буде.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
"Питання перегляду цін на проїзд у громадському транспорті Києва можливе лише після нашої перемоги та початку відновлення і розвитку всіх сфер життєдіяльності міста, зокрема і громадського транспорту. Не підіймати ціну на проїзд - чітка позиція мера міста і моя також", - наголосив директор Департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор.
У КМДА пояснили, що у коментарі медіа Кандибор говорив про необхідність підняття вартості проїзду виключно за умов швидкого повоєнного розвитку міста.
Очільник Департаменту також звернувся до представників медіа з проханням "зважено підходити до трактування чутливих для суспільства тем"
Що передувало
Раніше повідомлялося, що київська влада хоче підвищити проїзд у громадському транспорті столиці. Вартість проїзду збільшиться від 8 до 30 гривень.
Про це рішення повідомив директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор.
За його словами, у Києві хочуть замінити маршрутки на тролейбуси з автономним ходом, але це можна зробити лише за умови збільшення вартості проїзду для громадян.
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