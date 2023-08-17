В КГГА сделали важное заявление о повышении цен на проезд в Киеве

До окончания военного положения повышения цен на проезд в общественном транспорте Киева не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА .

"Вопрос пересмотра цен на проезд в общественном транспорте Киева возможен только после нашей победы и начала восстановления и развития всех сфер жизнедеятельности города, в том числе и общественного транспорта. Не поднимать цену на проезд - четкая позиция мэра города и моя тоже", - подчеркнул директор Департамента транспортной инфраструктуры Руслан Кандибор.

В КГГА объяснили, что в комментарии медиа Кандибор говорил о необходимости поднятия стоимости проезда исключительно при быстром послевоенном развитии города.

Глава Департамента также обратился к представителям медиа с просьбой "взвешенно подходить к трактовке чувствительных для общества тем"

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что киевские власти хотят повысить проезд в общественном транспорте столицы. Стоимость проезда увеличится с 8 до 30 гривен.

Об этом решении сообщил директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор.

По его словам, в Киеве хотят заменить маршрутки на троллейбусы с автономным ходом, но это можно сделать только при увеличении стоимости проезда для граждан.