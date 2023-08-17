ua en ru
Чт, 17 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В КГГА сделали важное заявление о повышении цен на проезд в Киеве

Новина українською →
Киев, Четверг 17 августа 2023 16:10
В КГГА сделали важное заявление о повышении цен на проезд в Киеве Фото: в КГГА сделали важное заявление о повышении цен на проезд в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

До окончания военного положения повышения цен на проезд в общественном транспорте Киева не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

"Вопрос пересмотра цен на проезд в общественном транспорте Киева возможен только после нашей победы и начала восстановления и развития всех сфер жизнедеятельности города, в том числе и общественного транспорта. Не поднимать цену на проезд - четкая позиция мэра города и моя тоже", - подчеркнул директор Департамента транспортной инфраструктуры Руслан Кандибор.

В КГГА объяснили, что в комментарии медиа Кандибор говорил о необходимости поднятия стоимости проезда исключительно при быстром послевоенном развитии города.

Глава Департамента также обратился к представителям медиа с просьбой "взвешенно подходить к трактовке чувствительных для общества тем"

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что киевские власти хотят повысить проезд в общественном транспорте столицы. Стоимость проезда увеличится с 8 до 30 гривен.

Об этом решении сообщил директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор.

По его словам, в Киеве хотят заменить маршрутки на троллейбусы с автономным ходом, но это можно сделать только при увеличении стоимости проезда для граждан.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КГГА Киев оплата проїзду
NEWS
Почему Россия нацелилась на запад Украины и при чем здесь F-16. Эксперт объяснил план врага
Почему Россия нацелилась на запад Украины и при чем здесь F-16. Эксперт объяснил план врага
DAILY
Гарри Каспаров: Крах Путина неизбежен после освобождения Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Гарри Каспаров: Крах Путина неизбежен после освобождения Украины