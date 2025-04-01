КМДА та комунальні підприємства проходять обов’язковий курс військової підготовки, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко перевірив, як відбувається підготовка працівників комунальних підприємств до національного спротиву та цивільного захисту. Така підготовка є для них обов’язковою з минулого року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера столиці.
"В 2024-му започаткували обов’язкову планову підготовку працівників КМДА та комунальних підприємств на 5-денних курсах. Заняття проводяться за 2 напрямами. Перший - для заброньованих військовозобов'язаних працівників. Всі вони мають бути готові за потреби стати на захист столиці. Другий - для працівників, які можуть надати практичну допомогу населенню під час надзвичайних ситуацій. Акцент - на підготовці з цивільного захисту. Їх готують надавати домедичну та психологічну допомогу, організувати дії мешканців під час обстрілів, провести евакуацію", - повідомив Кличко.
Мер зазначив, що Київ має досвід організації такої підготовки. Ще напередодні повномасштабного вторгнення у столиці був створений комунальний підрозділ, що на постійній основі здійснює підготовку мешканців до нацспротиву. Наразі цей досвід запозичили майже всі області України.
"Центр підготовки КО "Муніципальна охорона" має необхідну базу - навчальний полігон та 3 об’єкти для проведення занять на правому та лівому берегах Дніпра. Достатня кількість підготовлених інструкторів, чимало з яких нещодавно звільнилися з лав ЗСУ. Вручив їм Подяки Київського міського голови", - додав Кличко.
За його словами, минулого року підготували близько 20 тисяч мешканців. Із них майже 3 тисячі - працівники КМДА. Фінансування здійснюється за рахунок міської цільової програми "Захисники та захисниці Києва".
Раніше повідомлялося, що мер Києва Віталій Кличко зустрівся з військовослужбовцями та ветеранами і презентував їм міську цільову програму "Підтримка киян-захисників та захисниць України".
Також повідомлялося, що цього року столиця виділила на підтримку військових вже понад 5,5 млрд грн.
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