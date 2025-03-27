У КМДА спростували інформацію про збитки у 60 млн гривень та заявили про маніпуляції з боку правоохоронців

Департамент соціальної та ветеранської політики КМДА спростовує інформацію про нібито збитки у 60 мільйонів гривень та наголошує на маніпуляціях правоохоронців. Жодних підтверджених фактів немає, жодної судової експертизи, яка б фіксувала збитки, також.

Про це заявив директор департаменту Руслан Світлий, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт КМДА.

"Чітко прослідковується хвиля маніпуляцій, яку розповсюджують анонімні Telegram-канали. При цьому саме кримінальне провадження сфабриковане. Відсутні докази зловживання – в матеріалах слідства немає опису порушених посадових обов’язків, немає навіть самого механізму «заволодіння коштами", – повідомив Руслан Світлий.

При цьому він наголосив, що внаслідок цієї ситуації через медійну та юридичну атаку є ризик зриву надання життєво необхідних послуг для тяжкохворих, паліативних пацієнтів і людей із ментальними розладами.

Директор департаменту упевнений, що такі дії правоохоронців – не боротьба за справедливість, а відверта маніпуляція, яка загрожує найвразливішим верствам населення столиці.

"Департамент соціальної та ветеранської політики ініціюватиме кримінальні провадження щодо всіх, хто причетний до фабрикування цієї справи. А також позиватиметься до тих, хто поширив відверту дезінформацію, шкодячи не лише репутації, а й роботі важливих соціальних програм", – наголосив Світлий.

Раніше повідомлялося, що силовики вручили посадовцям Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА підозри у справі про нібито заволодіння 60 мільйонами гривень, виділеними на паліативний догляд за тяжкохворими.

Також повідомлялося, що 25 березня Солом’янський районний суд м. Києва відмовив у взятті під варту заступниці директора Департаменту соцполітики через безпідставність і необґрунтованість претензій правоохоронців.