У КМДА розповіли про плани щодо оновлення Пейзажної алеї

"Місто хоче завершити маршрут, який будувало десять років. Звести протирадіаційне укриття і паркінг. Замість гаражів. Зверху зробити ще дитячі майданчики і оглядовий майданчик. Прибрати хаотично запарковані і мешканцями, і гостями Пейзажки машини із Великої Житомирської та дворів. І ніякого іншого будівництва там", - заявив Володимир Бондаренко.

Секретар Київради показав відео цієї території, яка зараз перебуває в занедбаному стані.

"Це – Пейзажна алея. Завершення великого туристичного пішохідного маршруту, який починається на Співочому полі і завершується на Львівській площі. За радянських часів тут побудовані гаражі. Більшість із них побудовані самовільно. Деякі, як видно із відео, "трохи заглибились" у "Культурний шар міста Ярослава". Поверхи на три вниз. В принципі, це такий собі "інженерний захист" цього культурного шару. Ну, і "найпростіші укриття, відчинені цілодобово" - там от в кожен гараж можна зайти. Чи має бути таке у центрі міста? Гора, кажуть, сповзе. Так вона вже повзе із цим лайном разом – і схил, і сходи у аварійному стані", - наголосив Бондаренко.

Він наголосив, що коментарі про начебто "забудову" Пейзажки – маніпуляції.

"Більшість коментаторів там не були. Будь-яка притомна людина проти забудови Старокиївської гори. І, не знаючи реальної ситуації, це чудовий варіант для маніпуляцій", - підкреслив Володимир Бондаренко.

Раніше повідомлялося, що Київрада на одному з найближчих засідань планує затвердити "Детальний план територій по провулку Киянівському у Шевченківському районі м. Києва", який передбачає створення протирадіаційного укриття на 1650 місць та підземного паркінгу на 320 авто.