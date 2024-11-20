У КМДА розповіли про плани щодо оновлення Пейзажної алеї

Частина Пейзажної алеї біля Львівської площі має стати завершенням великого пішохідного туристичного маршруту. Тут передбачається прибрати занедбані гаражі і створити комфортний простір. Забудови тут не буде.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Київради Володимира Бондаренка.
"Місто хоче завершити маршрут, який будувало десять років. Звести протирадіаційне укриття і паркінг. Замість гаражів. Зверху зробити ще дитячі майданчики і оглядовий майданчик. Прибрати хаотично запарковані і мешканцями, і гостями Пейзажки машини із Великої Житомирської та дворів. І ніякого іншого будівництва там", - заявив Володимир Бондаренко.
Секретар Київради показав відео цієї території, яка зараз перебуває в занедбаному стані.
"Це – Пейзажна алея. Завершення великого туристичного пішохідного маршруту, який починається на Співочому полі і завершується на Львівській площі. За радянських часів тут побудовані гаражі. Більшість із них побудовані самовільно. Деякі, як видно із відео, "трохи заглибились" у "Культурний шар міста Ярослава". Поверхи на три вниз. В принципі, це такий собі "інженерний захист" цього культурного шару. Ну, і "найпростіші укриття, відчинені цілодобово" - там от в кожен гараж можна зайти. Чи має бути таке у центрі міста? Гора, кажуть, сповзе. Так вона вже повзе із цим лайном разом – і схил, і сходи у аварійному стані", - наголосив Бондаренко.
Він наголосив, що коментарі про начебто "забудову" Пейзажки – маніпуляції.
"Більшість коментаторів там не були. Будь-яка притомна людина проти забудови Старокиївської гори. І, не знаючи реальної ситуації, це чудовий варіант для маніпуляцій", - підкреслив Володимир Бондаренко.
Раніше повідомлялося, що Київрада на одному з найближчих засідань планує затвердити "Детальний план територій по провулку Киянівському у Шевченківському районі м. Києва", який передбачає створення протирадіаційного укриття на 1650 місць та підземного паркінгу на 320 авто.
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