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У КМДА розповіли, коли відновлять рух під Дегтярівським мостом

Фото: у КМДА розповіли, коли відновлять рух під Дегтярівським мостом (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Іван Носальський

У Києві вже завтра, 31 жовтня, планують відновити рух під Дегтярівським мостом, який обвалився наприкінці вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію у Telegram.

За інформацією відомства, цими вихідними було завершено монтаж 28 балок Дегтярівського мосту.

При цьому сьогодні, 30 жовтня, розпочався монтаж плити незйомної опалубки, що дозволить влаштувати монолітну плиту на шляхопроводі, уточнюють у КМДА.

"Рух транспорту підмостовим простором планується відновити вже 31 жовтня", - наголошують у відомстві.

Обвал Дегтярівського мосту

Нагадаємо, 30 вересня у Києві на проїжджу частину обрушилися кілька прольотів Дегтярівського мосту. Рух автомобілів було перекрито.

У КМДА наголосили, що відповідальність за інцидент несе підрядник.

З червня на мосту проводили ремонтні роботи, їх планували завершити до 30 листопада. На це виділили близько 1 млрд гривень.

 

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КМДАКиїв