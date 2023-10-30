У КМДА розповіли, коли відновлять рух під Дегтярівським мостом

За інформацією відомства, цими вихідними було завершено монтаж 28 балок Дегтярівського мосту.

При цьому сьогодні, 30 жовтня, розпочався монтаж плити незйомної опалубки, що дозволить влаштувати монолітну плиту на шляхопроводі, уточнюють у КМДА.

"Рух транспорту підмостовим простором планується відновити вже 31 жовтня", - наголошують у відомстві.

Обвал Дегтярівського мосту

Нагадаємо, 30 вересня у Києві на проїжджу частину обрушилися кілька прольотів Дегтярівського мосту. Рух автомобілів було перекрито.

У КМДА наголосили, що відповідальність за інцидент несе підрядник.

З червня на мосту проводили ремонтні роботи, їх планували завершити до 30 листопада. На це виділили близько 1 млрд гривень.