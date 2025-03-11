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У КМДА прокоментували ідею голови КМВА Ткаченка не евакуювати авто під час тривог

Фото: у КМДА прокоментували ідею голови КМВА Ткаченка не евакуювати авто під час тривог (прес-служба КМДА)
Автор: Сергій Новіков

У Києві під час повітряних тривог ще з початку повномасштабної війни не евакуйовують авто, не виносять постанов про порушення ПДР і не штрафують за несплату за паркування.

Про це заявив заступник голови КМДА Віталія Кличка Костянтин Усов, з посиланням на сайт КМДА.

Так, за словами Усова, заборона на евакуацію автівок під час повітряних тривог вже давно діє в Києві і не стала новою.

"Вкотре наголошую: з початку повномасштабного вторгнення під час повітряних тривог інспекція з паркування не здійснює тимчасових затримань транспортних засобів. А також не виносить постанов про порушення правил дорожнього руху і не штрафує за несплату за паркування. Таке рішення зумовлене турботою про безпеку громадян", – зазначив Костянтин Усов.

Він додав, що інспекція з паркування буде неухильно дотримуватися цього принципу до закінчення терміну дії воєнного стану.

Як відомо, вчора керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко оголосив про те, що за його дорученням в Києві буде припинено евакуацію автомобілів під час повітряних тривог.

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Київ