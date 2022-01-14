Ключевые риски для экономики: эксперты указали на вызовы для Украины

Федеральная резервная система США начинает цикл повышения ставок для борьбы с инфляцией. Это приведет к оттоку денег из развивающихся стран, а также вызовет падение цен на традиционные товары украинского экспорта.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Заложники России, долгов и газа. Какие риски и вызовы стоят перед экономикой Украины ".

Ужесточение политики ФРС США и риски для Украины

Инвесторы уже выходят из развивающихся рынков, но это происходит неспешно, говорит исполнительный директор CASE-Ukraine Дмитрий Боярчук. И хотя этот риск был очевиден, для экономики Украины он может стать основным до 24-го года, считает экономист.

"Было понятно, что прошлый год для нас - исключительный. И, наверное, это был последний год в периоде "счастливых цен" для нашей экономики", - рассуждает он.

Здесь есть несколько проблем для Украины. Уход денег с рынков приведет к снижению цен на товары украинского экспорта, прежде всего это касается металлургической продукции и железорудного сырья, где уже произошел откат. Позже это скажется на темпах поступлений валютной выручки в страну, оказав давление на курс гривны.

Из-за оттока денег инвесторов правительству станет сложнее одалживать, чтобы финансировать бюджетные программы. А потому стоит готовиться к более высоким ставкам по госдолгу, в том числе и по облигациям госзайма.

"Переход центральных банков развитых стран к ужесточению монетарной политики всегда вызывает беспокойство инвесторов. Растут как безрисковые ставки доходности, так и премии за риск для развивающихся стран", - пояснил глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук.

Цены на энергоносители

Еще одной проблемой для Украины остается необходимость поиска угля и природного газа по приемлемым ценам, уверен директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин.

Цены на энергоресурсы вышли на необоснованно высокий уровень, что, по словам собеседника, делает всю экономику страны зависимой от возможности импорта как газа, так и угля. Как, впрочем, и электроэнергии в пиковые часы нагрузки на энергосистему.

Замдиректора Центра экономической стратегии (ЦЭС) Мария Репко также называет мировые цены на энергоносители гораздо большей проблемой для Украины, чем риски с заимствованиями и падением экспортной выручки.

"Это наш импорт, мы его закупаем. Пока что украинцы не почувствовали на себе высокие цены из-за госрегулирования. Но компании, которые покупают газ по рыночной цене, чувствуют вовсю. И украинский госбюджет это почувствует, поскольку из-за регулирования цен многие вещи лягут на него", - пояснила она.