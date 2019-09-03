Клубы АПЛ хотят вернуть прежние сроки летнего трансферного окна

Клубы английской Премьер-лиги (АПЛ) намерены вновь изменить сроки летнего трансферного окна. Об этом сообщает The Telegraph.

Этот вопрос обсудят на следующем собрании руководителей клубов, которое состоится 12 сентября. Однако возможное голосование состоится не ранее ноября.

Летнее трансферное окно 2019 года закрылось 8 августа в 5 часов вечера, что на 2,5 недели раньше других основных европейских лиг.

С прошлого года трансферное окно в Англии закрывается до старта первого тура АПЛ, а не в конце августа, как во всех топ-чемпионатах. В 2017 году за это решение проголосовали 14 клубов АПЛ, однако "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Кристал Пэлас", "Уотфорд" и "Суонси" тогда проголосовали против, в то время как "Бернли" воздержался.

Европейские клубы не последовали примеру англичан, и теперь раннее закрытие трансферного окна в Англии делает клубы уязвимыми. Они могут терять своих лидеров в августе, не имея возможности подписать замену.

По оценкам издания, на предстоящем собрании клубов лиги решение об отмене данного правила получит 11 голосов.

Напомним, клубы АПЛ потратили в последний день летнего трансферного окна 2017 рекордную сумму.