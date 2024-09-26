"Аякс" і "Зальцбург" у минулому. Український клуб став першим у світі за довірою до молоді

CIES підрахував дані щодо молодих футболістів у 58-ми лігах світу. "Рух" із показником 41,1% ігрових хвилин для виконавців цієї вікової категорії очолив світовий рейтинг.

Друге місце посів данський "Норшелланн" (40,7%), а замкнув трійку лідерів узбецький "Олімпік" (39,9). У топ-10 рейтингу опинилася низка відомих клубів, наприклад, словацька "Жиліна", австрійський "Зальцбург", швейцарський "Базель", данський "Копенгаген" та нідерландський "Аякс".

"Рух" у минулому сезоні зупинився за крок від зони єврокубків, лише в останньому турі пропустивши на 5-й рядок таблиці житомирське "Полісся". У поточному чемпіонатіі команда в шести матчах здобула три перемоги, двічі зіграла внічию і один раз програла. У наразі останньому турі львів'яни стали першими в УПЛ, хто зміг відібрати очки у київського "Динамо".

Що таке CIES Football Observatory

Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) – незалежна науково-освітня організація, розташована в місті Невшатель (Швейцарія). Був створений в 1995 році як спільне підприємство ФІФА, Університету Невшателя, а також міста і кантона Невшатель. Він має дослідницьку групу під назвою CIES Football Observatory, яка займається статистичними футбольними дослідженнями.

Зокрема, у травні цього року той же "Рух" потрапив у топ-10 рейтингу організації за показником "найстабільніші клуби світу у трансферній політиці" (львів'яни посіли 8-ме місце). А у вересні швейцарські дослідники відзначили захисника "Динамо" Тараса Михавка. Його внесли в рейтинг найкращих центрбеків Європи, які виступають поза межами топ-п'ятірки ліг.