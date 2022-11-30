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KLO запустив Telegram-бота, який допомагає знайти необхідні сервіси неподалік

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Середа 30 листопада 2022 16:35 promo
KLO запустив Telegram-бота, який допомагає знайти необхідні сервіси неподалік Фото: KLO запустив Telegram-бота, який допомагає знайти необхідні сервіси неподалік (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

АЗК KLO запускає телеграм-бот, який допомагає знайти необхідні сервіси неподалік від користувача.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Реагуючи на потреби водіїв та пішоходів у сучасних українських реаліях, компанія запустила @kloua_bot. Достатньо поділитися геоданими й бот допоможе знайти найближчий АЗК і надасть актуальну інформацію про:

  • наявні види пального
  • мережу WI-FI
  • наявність генератора та графік його відпочинку у разі тривалого відключення світла
  • можливість придбати продукти та випити кави
  • зняття готівки до 6000 гривень у касі без комісії
  • оплату послуг через платіжний термінал у залі.

"З першого дня війни KLO підтримували українців у їх бажанні рухатися далі попри складні обставини. Після звернення президента України Володимира Зеленського про розгортання "Пунктів незламності", KLO долучилися до цієї ініціативи", - додали в компанії.

Нагадаємо, АЗК KLO засновано у 1995 році. За цей час мережа суттєво розширилася і тепер налічує 74 заправки.

Ще до недавно станції KLO знаходились лише у Києві та області, тепер франшизні обєкти KLO можна знайти і на заході України.

Після початку повномасштабної війни, компанія адаптувала свою місію під умови сьогодення. 2300 співробітників KLO роблять усе від них залежне, щоб надати українцям сили рухатися далі.

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