KLO запустив Telegram-бота, який допомагає знайти необхідні сервіси неподалік
АЗК KLO запускає телеграм-бот, який допомагає знайти необхідні сервіси неподалік від користувача.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.
Реагуючи на потреби водіїв та пішоходів у сучасних українських реаліях, компанія запустила @kloua_bot. Достатньо поділитися геоданими й бот допоможе знайти найближчий АЗК і надасть актуальну інформацію про:
- наявні види пального
- мережу WI-FI
- наявність генератора та графік його відпочинку у разі тривалого відключення світла
- можливість придбати продукти та випити кави
- зняття готівки до 6000 гривень у касі без комісії
- оплату послуг через платіжний термінал у залі.
"З першого дня війни KLO підтримували українців у їх бажанні рухатися далі попри складні обставини. Після звернення президента України Володимира Зеленського про розгортання "Пунктів незламності", KLO долучилися до цієї ініціативи", - додали в компанії.
Нагадаємо, АЗК KLO засновано у 1995 році. За цей час мережа суттєво розширилася і тепер налічує 74 заправки.
Ще до недавно станції KLO знаходились лише у Києві та області, тепер франшизні обєкти KLO можна знайти і на заході України.
Після початку повномасштабної війни, компанія адаптувала свою місію під умови сьогодення. 2300 співробітників KLO роблять усе від них залежне, щоб надати українцям сили рухатися далі.