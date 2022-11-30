KLO запустил Telegram-бота, который помогает найти необходимые сервисы неподалеку

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"С первого дня войны KLO поддерживали украинцев в их желании двигаться дальше, несмотря на сложные обстоятельства. После обращения президента Украины Владимира Зеленского о развертывании "Пунктов несокрушимости", KLO присоединились к этой инициативе", - добавили в компании.

Реагируя на потребности водителей и пешеходов в современных украинских реалиях, компания запустила @kloua_bot . Достаточно поделиться геоданными и бот поможет найти ближайший АЗК и предоставит следующую актуальную информацию:

Напомним, АЗК KLO основаны в 1995 году. За это время сеть существенно расширилась и теперь насчитывает 74 заправки.

Еще недавно станции KLO находились только в Киеве и области, теперь франшизные объекты KLO можно найти и на западе Украины.

После начала полномасштабной войны компания адаптировала свою миссию под условия настоящего. 2300 сотрудников KLO делают все от них зависящее, чтобы придать украинцам силы двигаться дальше.