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KLO запустил Telegram-бота, который помогает найти необходимые сервисы неподалеку

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Среда 30 ноября 2022 16:35 promo
KLO запустил Telegram-бота, который помогает найти необходимые сервисы неподалеку Фото: KLO запустил Telegram-бота, который помогает найти необходимые сервисы неподалеку (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

АЗК KLO запускает телеграмм-бот, помогающий найти необходимые сервисы неподалеку от пользователя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Реагируя на потребности водителей и пешеходов в современных украинских реалиях, компания запустила @kloua_bot. Достаточно поделиться геоданными и бот поможет найти ближайший АЗК и предоставит следующую актуальную информацию:

  • имеющиеся виды горючего
  • сеть WI-FI
  • наличие генератора и график его отдыха при длительном отключении света
  • возможность приобрести продукты и выпить кофе
  • снятие наличных до 6000 гривен в кассе без комиссии
  • оплата услуг через платежный терминал в зале.

"С первого дня войны KLO поддерживали украинцев в их желании двигаться дальше, несмотря на сложные обстоятельства. После обращения президента Украины Владимира Зеленского о развертывании "Пунктов несокрушимости", KLO присоединились к этой инициативе", - добавили в компании.

Напомним, АЗК KLO основаны в 1995 году. За это время сеть существенно расширилась и теперь насчитывает 74 заправки.

Еще недавно станции KLO находились только в Киеве и области, теперь франшизные объекты KLO можно найти и на западе Украины.

После начала полномасштабной войны компания адаптировала свою миссию под условия настоящего. 2300 сотрудников KLO делают все от них зависящее, чтобы придать украинцам силы двигаться дальше.

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