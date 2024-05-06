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"Клівленд" із перемогою над "Орландо" останнім пробився в другий раунд плей-офф НБА

Фото: "Кавальєрс" узяли гору вдома (athlonsports.com)
Автор: Антон Федорців

"Клівленд Кавальєрс" виграли вирішальний матч серії першого раунду плей-офф Національної баскетбольної асоціації проти "Орландо Меджик".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

НБА, плей-офф, Східна конференція, 1-й раунд

"Клівленд" – "Орландо" – 106:94 (18:24, 25:29, 33:15, 30:26); серія – 4:3

 

 

У першій половині краще виглядали "Меджик". Гості були впевненішими під обома щитами та виграли обидві стартові чверті. На велику перерву баскетболісти "Орландо" пішли з 10-очковим гандикапом.

Утім, "Кавальєрс" вчасно прийшли до тями. У третій 12-хвилинці "Клівленд" фактично "виніс" гостей з майданчика. Господарі паркету не тільки відіграли відставання, а й додали 8 пунктів переваги згори.

У фінальній чверті обійшлося без драм. "Кавальєрс" жодного разу не підпустили "Орландо" на відстань бодай п'яти очок. Невеликі гойдалки впродовж ігрового відрізку призвели до спокійної перемоги "Клівленда".

Найбільше до успіху господарів доклався Донован Мітчелл. Оборонець набрав 39 очок, зробив 9 підбирань і віддав 5 передач. "Меджик" не врятував навіть класний перформанс Паоло Банкеро з дабл-даблом – 38+16+2. У наступному раунді "Клівленд" зустрінеться з "Бостоном".

До слова, вранці підготували анонс головних спортивних подій робочого тижня.

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