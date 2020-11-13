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Клинтон может стать постпредом США при ООН, - Washington Post

Автор: Анастасия Рокитна

Команда объявившего о своей победе на президентских выборах в США Джо Байдена рассматривает возможность назначения бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон постпредом США при ООН. Этот вопрос обсуждают.

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Об этом сообщает The Washington Post.

Таким образом Байден пытается подчеркнуть важность этой должности в его администрации и повысить авторитет ООН на фоне снизившегося глобального сотрудничества и роли США на мировой арене.

Клинтон была кандидатом от Демократической партии на президентских выборах в 2016 году и проиграла Трампу.

Кроме того, команда Байдена рассматривает возможность назначения бывшего начальника штаба Байдена Стива Ричетти, бывшего сенатора от штата Делавэр Теда Кауфмана и экс-советника по национальной безопасности Том Донилона на должности старших советников.

Напомним, лидер Демократической партии Джо Байден заявил об избрании президентом Соединенных Штатов. В свою очередь действующий глава США Дональд Трамп намерен продолжать судиться.

Байден планирует в среду встретиться с советниками, которые помогают ему подготовиться к вступлению в должность 20 января 2021 года.

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Новости Украины ООНХиллари КлинтонДжозеф Байден