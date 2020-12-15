Клинтон призвала упразднить коллегию выборщиков в США

Фото: Хиллари Клинтон (flickr.com/iprphoto)

Экс-госсекретарь и экс-кандидат в президенты Хиллари Клинтон считает, что США следует упразднить коллегию выборщиков. Она выступает за отмену коллегии с 2000 года.

Об этом она написала в Twitter.

Это произошло после того, как она в качестве одного из выборщиков от штата Нью-Йорк отдала голос за демократа Джо Байдена и его кандидата в вице-президенты Камалу Харрис.

"Я верю, что мы должны распустить коллегию выборщиков и выбирать президента на всенародном голосовании, как и других чиновников. Но поскольку она все еще существует, я горжусь, что проголосовала за Джо Байдена и Камалу Харрис", - говорится в сообщении.

Ее муж, 42-й президент США Билл Клинтон в этому году также входит в коллегию выборщиков от штата Нью-Йорк.

В США получение большего числа голосов избирателей не гарантирует кандидату победы на президентских выборах, поскольку они не являются прямыми.

Так, на выборах в 2016 году Клинтон проиграла Дональду Трампу, который одержал победу, заручившись поддержкой 304 членов коллегии выборщиков (у Клинтон - 227).

При этом его соперница получила почти на три миллиона голосов избирателей больше. После выборов Клинтон также активно выступала за то, чтобы избавиться от института коллегии выборщиков.

Напомним, Джо Байден побеждает на выборах президента в США. Он, по предварительным подсчетам выборщиков, набирает на выборах 306 голосов при необходимых 270 из 538 голосов. У Трампа - 232 голоса. Конгресс должен утвердить итоги голосования выборщиков 6 января, инаугурация нового президента должна состояться 20 января.