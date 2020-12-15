ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Клінтон закликала скасувати колегію виборників у США

Нью-Йорк, Вівторок 15 грудня 2020 06:57
Клінтон закликала скасувати колегію виборників у США
Фото: Хіларі Клінтон (flickr.com/iprphoto)
Автор: Артур Родивилов

Екс-держсекретар і екс-кандидат у президенти Хілларі Клінтон вважає, що США слід скасувати колегію виборників. Вона виступає за скасування колегії з 2000 року.

Про це вона написала в Twitter.

Це відбулося після того, як вона у ролі одного з вибірників від штату Нью-Йорк віддала голос за демократа Джо Байдена і його кандидатку у віцепрезиденти Камалу Гарріс.

"Я вірю, що ми повинні розпустити колегію вибірників і обирати президента на всенародному голосуванні, як і інших чиновників. Але оскільки вона все ще існує, я пишаюся, що проголосувала за Джо Байдена і Камалу Харріс", - йдеться в повідомленні.

Її чоловік, 42-й президент США Білл Клінтон у цьому році також входить в колегію виборників від штату Нью-Йорк.

У США одержання більшого числа голосів виборців не гарантує кандидату перемоги на президентських виборах, оскільки вони не є прямими.

Так, на виборах в 2016 році Клінтон програла Дональду Трампу, який здобув перемогу, заручившись підтримкою 304 членів колегії вибірників (у Клінтон - 227).

При цьому його суперниця отримала майже на три мільйони голосів виборців більше. Після виборів Клінтон також активно виступала за те, щоб позбутися від інституту колегії вибірників.

Нагадаємо, Джо Байден перемагає на виборах президента США. Він, за попередніми підрахунками вибірників, набирає на виборах 306 голосів при необхідних 270 з 538 голосів. У Трампа - 232 голоси. Конгрес повинен затвердити підсумки голосування вибірників 6 січня, інавгурація нового президента має відбутися 20 січня.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Хиллари КлинтонВибори в США

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся