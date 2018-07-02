Климкин предложил привлечь к ответственности авиаперевозчиков за транспортный коллапс

Консулы делают все необходимое, чтобы помочь украинцам, которые "застряли" в аэропортах курортных стран

Ответственные за транспортный коллапс авиакомпании должны понести ответственность. Об этом написал у себя в Facebook министр иностранных дел Павел Климкин.

"Компании, которые вызвали туристический коллапс, должны за это ответить. Тщательный и всесторонний аудит должен выяснить, почему они не выполняют условия лицензий и вообще, способны ли их выполнять. И делать это необходимо не когда-нибудь, а прямо сейчас", - заявил Климкин.

Министр подчеркнул, что консулы делают все необходимое, чтобы помочь украинцам, которые из-за недобросовестности авиаперевозчиков и туроператоров попали в ловушку в аэропортах Туниса, Египта, Турции, Албании и других курортных стран.

Наші консули роблять усе, що в їхніх силах, аби допомогти сотням співвітчизників, які через недобросовісність... Опубліковано Pavlo Klimkin Понеділок, 2 липня 2018 р.

Напомним, как писало РБК-Украина, в последние несколько дней украинский туристический рынок переживает серьезный кризис, первые признаки которого стали отмечаться еще два месяца назад. По сути, своего пика он достиг в прошлую среду, 27 июня, когда авиакомпания Bravo отменила выполнение пяти чартерных рейсов, которыми должны были перевезти туристов, из Украины в Тунис и обратно.