Климкин посетит с рабочим визитом Брюссель

Министр иностранных дел Украины Павел 13-14 мая посетит Брюссель (Бельгия). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Как отмечается, 13-14 мая 2019 министр иностранных дел Украины Павел Климкин будет находиться с рабочим визитом в Брюсселе для участия в ряде мероприятий по случаю десятой годовщины основания внешнеполитической инициативы ЕС Восточное партнерство.

13 мая Климкин примет участие в заседании министров иностранных дел государств-членов ЕС и стран-участниц Восточного партнерства под председательством представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Могерини.

"Кроме того, мероприятия к десятой годовщине Восточного партнерства (ВП) будут включать в себя конференцию высокого уровня с участием глав государств и правительств, ужин от имени президента Европейского Совета Дональда Туска для лидеров стран ВП, а также встречу министров иностранных дел стран ВП с представителями Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка по приглашению Комиссара ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Иоганнеса Хана", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина писало, что Климкин посетит на следующей неделе с официальным визитом Кению.

"21-23 мая министр иностранных дел Украины Павел Климкин посетит с официальным визитом Республику Кения. Визит Павла Климкина в Кению станет первым в истории двусторонних отношений визитом главы внешнеполитического ведомства в эту страну", - отметили в МИД.