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Климкин: пока половина украинцев говорит по-русски, нас всегда могут прийти "освобождать"

Новости » Общество    10.11.2018 - 02:09
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Глава МИД поздравил украинцев с Днем украинской письменности и языка

Министр иностранных дел Павел Климкин в своем поздравлении с Днем украинской письменности и языка назвал языковую ситуацию в Украине "типично колониальной" и призвал русскоязычных сограждан переходить на украинский. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра.

"К сожалению, у нас это не чисто гуманитарно-филологическое праздник, как у всех языково благополучных странах. Для нас язык - это вопрос национальной безопасности, национального возрождения и даже выживания", - подчеркнул Климкин.

Он напомнил, что именно защитой русскоязычного населения от "мифической украинской угрозы" Москва оправдывает оккупацию Крыма и Донбасса.

"Коварное нападение России неожиданно дало совсем нежелательные для нее результаты: миллионы наших граждан, в том числе и русскоязычных, наконец поняли, что пока половина украинцев говорит по-русски, нас всегда могут прийти "освобождать", - написал министр.

Напомним, Климкин также призвал иностранных послов и дипломатов, аккредитованных в Украине, учитывать чувствительность языкового вопроса в нашей стране, особенно с учетом вооруженной агрессии Москвы, и "осваивать украинский".

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Новости Украины Павел Климкинукраинский язык
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