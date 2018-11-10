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Клімкін: поки половина українців говорить російською, нас завжди можуть прийти "визволяти"

Новини » Суспільство    10.11.2018 - 02:09
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Глава МЗС привітав українців з Днем української писемності та мови

Міністр закордонних справ Павло Клімкін у своєму привітанні з Днем української писемності та мови назвав мовну ситуацію в Україні "типово колоніальною" та закликав російськомовних співгромадян переходити на українську. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра.

"На жаль, у нас це не чисто гуманітарно-філологічне свято, як в усіх мовно благополучних країнах. Для нас мова - це питання національної безпеки, національного відродження і навіть виживання", - наголосив Клімкін.

Він нагадав, що саме захистом російськомовного населення від "міфічної української загрози" Москва виправдовує окупацію Криму й Донбасу.

"Підступний напад Росії несподівано дав зовсім небажані для неї результати: мільйони наших громадян, у тому числі й російськомовних, нарешті зрозуміли, що поки половина українців говорить російською, нас завжди можуть прийти "визволяти", - написав міністр.

Нагадаємо, Клімкін також закликав іноземних послів та дипломатів, акредитованих в Україні, зважати на чутливість мовного питання в нашій країні, особливо з огляду на збройну агресію Москви, та "опановувати українську".

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