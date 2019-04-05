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Климкин: НАТО и Украина не будут спрашивать у РФ, что делать в Черном море

Новости » Политика    05.04.2019 - 12:34
Климкин: НАТО и Украина не будут спрашивать у РФ, что делать в Черном море
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Проход через Керченский пролив должен быть свободным, заявил министр

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина и НАТО не будут спрашивать разрешение у России, что делать в Черном море. Об этом он заявил журналистам после презентации III этапа проекта "Книга добра", передает РБК-Украина со ссылкой на "112-Украина".  

По его словам, проход через Керченский пролив должен быть свободным.

"НАТО не будет спрашивать Россию, что можно нам совместно делать, а что нам нельзя делать в Черном море, мы просто будем это делать. Никто не будет спрашивать, говорить: это возможно, а это невозможно. Крым - украинский, соответственно проход должен быть свободным и через Керченский пролив и соответственно навигация в Азовском море в соответствии с принципами международного права ", - сказал Климкин.

Климкин подчеркнул, что "никто не будет спрашивать для того, чтобы вести наблюдение с моря, с воздуха и из космоса, никто не будет спрашивать относительно укрепления военного присутствия, никто не будет спрашивать о планируемых учениях".

Напомним, страны НАТО и Украина в пятницу, 5 апреля, начали совместные учения в Черном море "Морской щит 19". Многонациональные морские учения будут проходить с 5 по 13 апреля в Черном море.

Добавим, в Черном море по состоянию на 1 апреля находились корабли НАТО, а именно: шесть фрегатов 2-й Средиземноморской группы НАТО (SNMG2).

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