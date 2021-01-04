Климатологи зафиксировали погодную аномалию в Киеве в конце 2020 года

Среднемесячная температура декабря 2020 года в Киеве составляла 0,5 градусов мороза. Это на 1,8 градусов выше климатической нормы.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

Как отметили в обсерватории, первая декада была холоднее климатической нормы на 2,1 градусов, вторая уже превысила средние многолетние показатели на 3,0 градусов, третья же вообще оказалась самой теплой, "что противоречит привычным ранее естественным процессам".

По данным климатологов, холоднее всего было 7 декабря, когда минимальная температура опускалась под утро до 9,5 градусов тепла, а теплее всего - 31 числа, когда максимальная температура поднялась после полудня до 8,4 градусов тепла, установив таким образом температурный рекорд. Осадков в Киеве за месяц выпало 48 мм, что составило 92% климатической нормы.

Напомним, в Киеве в конце 2020 года обновлено несколько температурных рекордов. Синоптики фиксировали максимальные температуры за 140 лет наблюдений.

Отметим, по прогнозу Укргидрометцентра, в январе 2021 года средняя месячная температура в Украине ожидается 0-4 градусов мороза, в южной части местами 1-3 градусов тепла. Это на 2-2,5 градуса выше средних многолетних значений.