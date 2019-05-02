Климатологи рассказали об особенностях апреля в Киеве

Среднемесячная температура воздуха апреля в Киеве составила 0,6 градусов тепла, что на 1,9 градуса выше климатической нормы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

Как отмечают климатологи, особенностью апреля стало то, что первая и третья декады оказались на 3,0 градуса теплее, а вторая декада - на 0,4 градуса холоднее нормы.

"Контрастность апреля подчеркивает то, что 8 дней было с заморозками на поверхности почвы, а 7 дней уже были с летней температурой выше 15,0 градусов тепла", - говорится в сообщении.

Теплее всего в Киеве было 26 апреля, когда максимальная температура после полудня поднялась до 23,2 градусов тепла, а холоднее - 5 апреля, когда минимальная температура под утро опустилась до 0,4 градусов тепла.

Осадков в столице выпало около нормы, однако это благодаря 29 апреля, когда за сутки выпало 23 мм.

Напомним, по данным Центральной геофизической обсерватории, средняя продолжительность метеорологического лета в Киеве в XXI веке увеличилась в неделю и достигает 124 дней, т.е. четырех месяцев.

Как сообщало РБК-Украина, метеорологическая весна в этом году пришла в Киев 4 марта - на неделю раньше климатической нормы.