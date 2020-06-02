Климатологи подвели итоги календарной весны в Киеве

Фото: Дождь в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Несмотря на окончание весны метеорологическое лето в Киеве пока не наступило

Среднесуточная температура воздуха в Киеве в течение весны 2020 года составляла 9,6 градусов тепла. Это на 1,4 градусов выше климатической нормы

Об этом свидетельствуют данные наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории.

Как отметили в обсерватории, нынешняя весна была очень контрастной. Если март был выше климатической нормы на 5,8 градусов, то май оказался холоднее на 2,8 градусов.

Осадков в Киеве за сезон выпало 176 мм, что составило 125% климатической нормы благодаря очень влажному маю.

В обсерватории напоминают, что метеорологическое лето в Киеве и до сих пор не наступило. Среднестатистически оно начинается 14 мая, а самое позднее - 7 июня в 1990 и 2001 годах.

Напомним, среднемесячная температура воздуха мая 2020 года в Киеве составила 12,4 градуса, что на 2,8 градусов ниже климатической нормы.

По данным Укргидрометцентра, устойчивый переход средней суточной температуры через 15 градусов тепла, что является климатическим показателем начала лета, происходит в Украине во второй половине мая.

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Автор: Александр Белоус