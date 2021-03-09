Из-за климатического указа: в США иск к Байдену подали 12 штатов

Иск подали в федеральный суд штата Миссури. В нем указано, что расширение полномочий федеральных регуляторов может нанести серьезный экономический ущерб.

Указ президента гласит, что федеральные власти могут утверждать цифры общественных издержек парниковых газов, которые затем станут основанием для федеральных регуляторов изменять и вводить новые положения. А это приведет к дополнительному финансовому бремени рядовых жителей страны.

Истцы полагают, что указ нарушает принцип разделения властей, а общая сумма издержек может составить 9,5 трлн долларов.

Отмечается, что изначально иск выдвинул генеральный прокурор Миссури Эрик Шмитт, к нему также присоединились коллеги из Арканзаса, Аризоны, Индианы, Монтаны, Канзаса, Огайо, Небраски, Оклахомы, Теннесси, Юты и Южной Каролины.